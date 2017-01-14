Минулої доби внаслідок бойових дій поранено одного бійця ЗСУ – О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Протягом минулої доби внаслідок бойових дій один український військовослужбовець був поранений, загиблих немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих серед військовослужбовців не було. Один наш боєць зазнав поранення, це сталося в районі населеного пункту Зайцево через ворожі обстріли”, — повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, 12 січня внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув, однак троє бійців зазнали поранень.