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Минулої доби внаслідок бойових дій поранено одного бійця ЗСУ – О.Мотузяник

Минулої доби внаслідок бойових дій поранено одного бійця ЗСУ – О.Мотузяник

Київ • УНН

 • 9071 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Протягом минулої доби внаслідок бойових дій один український військовослужбовець був поранений, загиблих немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих серед військовослужбовців не було. Один наш боєць зазнав поранення, це сталося в районі населеного пункту Зайцево через ворожі обстріли”, — повідомив О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, 12 січня внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув, однак троє бійців зазнали поранень.

Українські Національні Новини

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