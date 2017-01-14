За прошедшие сутки в результате боевых действий ранили одного бойца ВСУ - А.Мотузянык
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, погибших нет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших среди военнослужащих не было. Один наш боец получил ранение, это произошло в районе населенного пункта Зайцево из-за вражеского обстрела", - сообщил А.Мотузянык.
Как сообщал УНН, 12 января в результате боевых действий в зоне проведения АТО ни один украинский военный не погиб, однако трое бойцов получили ранения.