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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Минулої доби в зоні АТО загинув один військовослужбовець, двоє отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Вечір перед новорічно-різдвяним перемир’ям не пройшов спокійно у зоні проведення АТО, оскільки бойовики 22 рази порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув, ще двох було поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Минулої доби в зоні АТО загинув один військовослужбовець, двоє отримали поранення

Бойовики збройних формувань так званих “Л/ДНР” на різних ділянках лінії зіткнення продовжували застосовувати заборонені Мінськими домовленостями важкі міномети і артилерію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У штабі АТО запевнили, що Збройні сили готові дотримуватися перемир’я

"На Луганському напрямку, в другій половині доби, ворог зі 122-мм артилерійської системи вів вогонь по наших позиціях на підступах до Старого Айдару. Міномети 120-го калібру противник застосував по оборонцях Троїцького, Травневого і Луганського. Захисників Новоолександрівки і Зайцевого російські найманці обстрілювали із БМП, гранатометів і кулеметів.
На Донецькому напрямку під мінометний вогонь окупантів потрапили опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки, Пищевика і Павлополя", - йдеться у повідомленні. 

У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські військовослужбовці давали бойовикам-сепаратистам адекватну вогневу відповідь.

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, вступають в дію домовленності учасників контактної групи з врегулювання ситуації на сході України про перемир’я на Донбасі у період новорічних та різдвяних свят.

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