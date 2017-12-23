Минулої доби в зоні АТО загинув один військовослужбовець, двоє отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Вечір перед новорічно-різдвяним перемир’ям не пройшов спокійно у зоні проведення АТО, оскільки бойовики 22 рази порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув, ще двох було поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики збройних формувань так званих “Л/ДНР” на різних ділянках лінії зіткнення продовжували застосовувати заборонені Мінськими домовленостями важкі міномети і артилерію.
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"На Луганському напрямку, в другій половині доби, ворог зі 122-мм артилерійської системи вів вогонь по наших позиціях на підступах до Старого Айдару. Міномети 120-го калібру противник застосував по оборонцях Троїцького, Травневого і Луганського. Захисників Новоолександрівки і Зайцевого російські найманці обстрілювали із БМП, гранатометів і кулеметів.
На Донецькому напрямку під мінометний вогонь окупантів потрапили опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки, Пищевика і Павлополя", - йдеться у повідомленні.
У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські військовослужбовці давали бойовикам-сепаратистам адекватну вогневу відповідь.
Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, вступають в дію домовленності учасників контактної групи з врегулювання ситуації на сході України про перемир’я на Донбасі у період новорічних та різдвяних свят.