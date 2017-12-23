За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, двое получили ранения

Боевики вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” на разных участках линии соприкосновения продолжали применять запрещенные Минскими договоренностями тяжелые минометы и артиллерию.

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“На Луганском направлении, во второй половине дня, враг со 122-мм артиллерийской системы вел огонь по нашим позициям на подступах к Старому Айдара. Минометы 120-го калибра противник применил по защитникам Троицкого, Майского и Луганского. Защитников Новоалександровки и зайцев российские наемники обстреливали с БМП, гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, пищевики и Павлополь”, - говорится в сообщении.

В случаях, составлявших наибольшую опасность личному составу, украинские военнослужащие давали боевикам-сепаратистам адекватную огневую ответ.

Напомним, сегодня, 23 декабря, вступают в силу договоренности участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины о перемирии на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников.