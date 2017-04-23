Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, троє поранені

КИЇВ. 23 квітня. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець, ще троє дістали поранення. Про це в під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.