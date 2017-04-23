За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, трое ранены

"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военный погиб, 3 получили ранения и травмы", - сообщил он.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 46 раз обстреляли позиции украинских военных.