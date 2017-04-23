За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военный погиб, 3 получили ранения и травмы", - сообщил он.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 46 раз обстреляли позиции украинских военных.