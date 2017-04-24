Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє наших бійців дістали поранення", - повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечнікова за вихідні доставили двох поранених військових.