За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое наших бойцов получили ранения", - сообщил О.Мотузяник.

Как сообщал УНН, в Днепропетровской областной клинической больницы им.Мечникова за выходные доставили двух раненых военных.