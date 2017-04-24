За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое наших бойцов получили ранения", - сообщил О.Мотузяник.
Как сообщал УНН, в Днепропетровской областной клинической больницы им.Мечникова за выходные доставили двух раненых военных.