Минулої доби в зоні АТО загинуло троє українських військових

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на превеликий жаль, ми понесли втрати: троє українських військовослужбовців загинули, ще дев'ять наших бійців дістали поранення і бойові травмування. Здебільшого ці важкі втрати припадають на маріупольський напрямок", - зазначив О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО 20 березня у зоні проведення АТО проросійські бойовики 60 разів обстріляли позиції українських військових.