Минулої доби в зоні АТО загинуло троє українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Минулої доби в зоні проведення АТО троє українських бійців загинули та ще 9 отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій, на превеликий жаль, ми понесли втрати: троє українських військовослужбовців загинули, ще дев'ять наших бійців дістали поранення і бойові травмування. Здебільшого ці важкі втрати припадають на маріупольський напрямок", - зазначив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО 20 березня у зоні проведення АТО проросійські бойовики 60 разів обстріляли позиції українських військових.