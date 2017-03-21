За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, мы понесли потери: трое украинских военнослужащих погибли, еще девять наших бойцов получили ранения и боевые травмы. В основном эти тяжелые потери приходятся на мариупольское направление", - отметил А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО 20 марта в зоне проведения АТО пророссийские боевики 60 раз обстреляли позиции украинских военных.