Минулої доби в зоні АТО загинули два українських бійці, ще двох поранено

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій два українських військовослужбовців загинули, і два отримали поранення. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - сказав він.

Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО, за добу, з 11 на 12 листопада, зафіксовано 36 обстрілів з боку бойовиків.