Минулої доби в зоні АТО загинули два українських бійці, ще двох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Упродовж минулої доби в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули та двох було поранено. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок активних бойових дій два українських військовослужбовців загинули, і два отримали поранення. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - сказав він.
Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО, за добу, з 11 на 12 листопада, зафіксовано 36 обстрілів з боку бойовиків.