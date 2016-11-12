За прошедшие сутки в зоне АТО погибли два украинских бойца, еще двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий двое украинских военных погибли и двое были ранены. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате активных боевых действий два украинских военнослужащих погибли, и два получили ранения. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших воинов", - сказал он.
Как сообщал УНН, по данным штаба АТО сутки, с 11 на 12 ноября, зафиксировано 36 обстрелов со стороны боевиков.