За прошедшие сутки в зоне АТО погибли два украинских бойца, еще двое ранены

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий два украинских военнослужащих погибли, и два получили ранения. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших воинов", - сказал он.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО сутки, с 11 на 12 ноября, зафиксировано 36 обстрелов со стороны боевиков.