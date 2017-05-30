Минулої доби в зоні АТО троє українських бійців отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, три військовослужбовці отримали поранення внаслідок обстрілів”, — сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведенння АТО проросійські бойовики 50 разів обстріляли позиції українських військових.