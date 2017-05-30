Минулої доби в зоні АТО троє українських бійців отримали поранення

“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, три військовослужбовці отримали поранення внаслідок обстрілів”, — сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведенння АТО проросійські бойовики 50 разів обстріляли позиції українських військових.