За прошедшие сутки в зоне АТО трое украинских бойцов получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, три военнослужащих получили ранения в результате обстрелов", - сказал он.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 50 раз обстреляли позиции украинских военных.