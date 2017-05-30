За прошедшие сутки в зоне АТО трое украинских бойцов получили ранения

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, три военнослужащих получили ранения в результате обстрелов", - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 50 раз обстреляли позиции украинских военных.