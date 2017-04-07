Минулої доби в зоні АТО п'ятеро українських військових зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій п’ятеро українських військових отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Андрій Лисенко, передає УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, п’ятеро воїнів отримали поранення та травми”, — повідомив А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, на донецькому напрямку звузилася географія обстрілів.