За прошедшие сутки в зоне АТО пятеро украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военных получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко, передает УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, пятеро воинов получили ранения и травмы", - сообщил А.Лысенко.
Как сообщал УНН, на донецком направлении сузилась география обстрелов.