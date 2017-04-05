Минулої доби в зоні АТО поранено п’ятьох українських бійців – А.Лисенко

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, п’ятеро наших хлопців отримали поранення", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, 4 квітня в районі Мар'їнки відбулось бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою проросійських бойовиків.