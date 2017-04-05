Минулої доби в зоні АТО поранено п’ятьох українських бійців – А.Лисенко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В зоні АТО вчора серед українських військових не було загиблих, проте п’ятеро бійців ЗСУ отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Андрій Лисенко, передає УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, п’ятеро наших хлопців отримали поранення", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, 4 квітня в районі Мар'їнки відбулось бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою проросійських бойовиків.