За прошедшие сутки в зоне АТО ранены пять украинских бойцов - А.Лысенко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В зоне АТО вчера среди украинских военных не было погибших, однако пятеро бойцов ВСУ получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко, передает УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро наших ребят получили ранения", - отметил он.
Как сообщал УНН, 4 апреля в районе Марьинки состоялось боевое столкновение с диверсионно-разведывательной группой пророссийских боевиков.