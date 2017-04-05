За прошедшие сутки в зоне АТО ранены пять украинских бойцов - А.Лысенко

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро наших ребят получили ранения", - отметил он.

Как сообщал УНН, 4 апреля в районе Марьинки состоялось боевое столкновение с диверсионно-разведывательной группой пророссийских боевиков.