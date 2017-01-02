Минулої доби в зоні АТО поранено чотирьох українських бійців - Міноборони

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, четверо наших бійців зазнали поранень", - сказав він.

Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО 1 січня у зоні проведення АТО бойовики 38 разів обстріляли позиції українських військових.