Минулої доби в зоні АТО поранено чотирьох українських бійців - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, проте чотирьох було поранено. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, четверо наших бійців зазнали поранень", - сказав він.
Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО 1 січня у зоні проведення АТО бойовики 38 разів обстріляли позиції українських військових.