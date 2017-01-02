За прошедшие сутки в зоне АТО ранены четыре украинских бойца - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, однако четверо были ранены. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, четверо наших бойцов получили ранения", - сказал он.
Как сообщал УНН, по данным штаба АТО 1 января у зоне проведения АТО боевики 38 раз обстреляли позиции украинских военных.