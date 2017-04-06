Минулої доби в зоні АТО поранено четверо українських військових

"За добу, що минула, жоден український військовослужбовець не загинув, двоє військових зазнали поранень в районі Авдіївки і двоє зазнали поранень через підрив на вибуховому пристрої",- сказав він.

Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО 6 квітня у зоні проведення АТО зафіксовано 29 обстрілів позицій українських військових.