Минулої доби в зоні АТО поранено четверо українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій двоє українських бійців були поранені, ще двоє отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"За добу, що минула, жоден український військовослужбовець не загинув, двоє військових зазнали поранень в районі Авдіївки і двоє зазнали поранень через підрив на вибуховому пристрої",- сказав він.
Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО 6 квітня у зоні проведення АТО зафіксовано 29 обстрілів позицій українських військових.