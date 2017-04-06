За прошедшие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных

"За прошедшие сутки, ни один украинский военнослужащий не погиб, двое военных получили ранения в районе Авдеевки и двое получили ранения из-за подрыва на взрывном устройстве", - сказал он.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО 6 апреля в зоне проведения АТО зафиксировано 29 обстрелов позиций украинских военных.