За прошедшие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50421 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104761 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161197 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118705 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117867 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113274 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104764 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107205 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103689 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154932 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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За прошедшие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных

За прошедшие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных

Киев  •  УНН

 • 7380 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий двое украинских бойцов были ранены, еще двое получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"За прошедшие сутки, ни один украинский военнослужащий не погиб, двое военных получили ранения в районе Авдеевки и двое получили ранения из-за подрыва на взрывном устройстве", - сказал он.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО 6 апреля в зоне проведения АТО зафиксировано 29 обстрелов позиций украинских военных.

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