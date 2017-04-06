За прошедшие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий двое украинских бойцов были ранены, еще двое получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"За прошедшие сутки, ни один украинский военнослужащий не погиб, двое военных получили ранения в районе Авдеевки и двое получили ранения из-за подрыва на взрывном устройстве", - сказал он.
Как сообщал УНН, по данным штаба АТО 6 апреля в зоне проведения АТО зафиксировано 29 обстрелов позиций украинских военных.