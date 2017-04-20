Минулої доби в зоні АТО один український боєць отримав проанення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець в зоні АТО не загинув, один зазнав поранень. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу що минула внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один боєць отримав поранення”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу зафіксовано 18 обстрілів позицій Збройних Сил України.