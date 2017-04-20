За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский боец ​​получил проанення

КИЕВ. 20 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий в зоне АТО не погиб, один получил ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.