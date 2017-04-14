Минулої доби в зоні АТО двоє військовослужбовців зазнали поранень

"За минулу добу в наслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед українських військовослужбовців немає, двоє дістали поранення", — повідомив він.

Нагадаємо, О.Турчинов розповів, коли може закінчитися АТО.

Як повідомляв УНН, бойовики за добу 65 разів порушили режим "тиші" в зоні АТО.