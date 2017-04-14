Минулої доби в зоні АТО двоє військовослужбовців зазнали поранень
Київ • УНН
КИІВ. 14 квітня. УНН. Минулої доби двоє українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу в наслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед українських військовослужбовців немає, двоє дістали поранення", — повідомив він.
Нагадаємо, О.Турчинов розповів, коли може закінчитися АТО.
Як повідомляв УНН, бойовики за добу 65 разів порушили режим "тиші" в зоні АТО.