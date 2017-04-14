За прошедшие сутки в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения
Киев • УНН
Киив. 14 апреля. УНН. За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших среди украинских военнослужащих нет, двое получили ранения", - сообщил он.
Напомним, А.Турчинов рассказал, когда может закончиться АТО.
Как сообщал УНН, боевики за сутки 65 раз нарушили режим "тишины" в зоне АТО.