За прошедшие сутки в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения

"За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших среди украинских военнослужащих нет, двое получили ранения", - сообщил он.

Напомним, А.Турчинов рассказал, когда может закончиться АТО.

Как сообщал УНН, боевики за сутки 65 раз нарушили режим "тишины" в зоне АТО.