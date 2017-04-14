За прошедшие сутки в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50414 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104758 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161190 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118703 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117866 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113274 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104764 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107205 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103689 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154931 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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За прошедшие сутки в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения

Киев  •  УНН

 • 8191 просмотра

Киив. 14 апреля. УНН. За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших среди украинских военнослужащих нет, двое получили ранения", - сообщил он.

Напомним, А.Турчинов рассказал, когда может закончиться АТО.

Как сообщал УНН, боевики за сутки 65 раз нарушили режим "тишины" в зоне АТО.

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