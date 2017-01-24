Минулої доби в зоні АТО двоє українських бійців отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. За минулу добу внаслідок бойових дій у зоні АТО жоден український військовий не загинув, проте двоє зазнали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Двоє наших бійців зазнало поранень”, — сказав О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових в зоні АТО.