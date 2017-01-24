Минулої доби в зоні АТО двоє українських бійців отримали поранення

“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Двоє наших бійців зазнало поранень”, — сказав О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових в зоні АТО.