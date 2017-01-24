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Минулої доби в зоні АТО двоє українських бійців отримали поранення

Київ • УНН

 • 8821 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. За минулу добу внаслідок бойових дій у зоні АТО жоден український військовий не загинув, проте двоє зазнали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Двоє наших бійців зазнало поранень”, — сказав О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових в зоні АТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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