За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских бойцов получили ранения

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Двое наших бойцов получили ранения", - сказал А.Мотузянык.

Как сообщал УНН, с начала суток боевики 22 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО.