За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских бойцов получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, однако двое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Двое наших бойцов получили ранения", - сказал А.Мотузянык.
Как сообщал УНН, с начала суток боевики 22 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО.