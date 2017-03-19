Минулої доби в Україні зафіксовано 206 пожеж

У житловому секторі сталась 84 пожежі, у виробничій сфері — шість, у транспорті — дев’ять, інші — 107.

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Загалом з початку року сталось 13 тис. 648 пожеж, загинуло 596 осіб.

Як повідомляв УНН, курс молодого розвідника пройшли журналісти на Житомирщині.