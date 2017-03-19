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27 березня, 15:10 • 124369 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 130278 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 138398 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 195340 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

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27 березня, 12:33 • 128951 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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27 березня, 11:15 • 114849 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 135581 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

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27 березня, 07:23 • 123871 перегляди

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Минулої доби в Україні зафіксовано 206 пожеж

Минулої доби в Україні зафіксовано 206 пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. За минулу добу в Україні сталось 206 пожеж, внаслідок яких загинуло вісім осіб, також чотири особи постраждало. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС України.

У житловому секторі сталась 84 пожежі, у виробничій сфері — шість, у транспорті — дев’ять, інші — 107.

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Загалом з початку року сталось 13 тис. 648 пожеж, загинуло 596 осіб.

Як повідомляв УНН, курс молодого розвідника пройшли журналісти на Житомирщині.

Українські Національні Новини

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