За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 206 пожаров

В жилом секторе произошло 84 пожара, в производственной сфере - шесть, в транспорте - девять, другие - 107.

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Всего с начала года произошло 13 тыс. 648 пожаров, погибло 596 человек.

Как сообщал УНН, курс молодого разведчика прошли журналисты на Житомирщине.