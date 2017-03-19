За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 206 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За прошедшие сутки в Украине произошло 206 пожаров, в результате которых погибли восемь человек, также четыре человека пострадали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В жилом секторе произошло 84 пожара, в производственной сфере - шесть, в транспорте - девять, другие - 107.
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Всего с начала года произошло 13 тыс. 648 пожаров, погибло 596 человек.
Как сообщал УНН, курс молодого разведчика прошли журналисты на Житомирщине.