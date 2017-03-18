Минулої доби в Україні зафіксовано 202 пожежі

У житловому секторі сталась 65 пожеж, у виробничій сфері — вісім, у транспорті — 11, інші — 118.

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Загалом з початку року сталось 13 тис. 471 пожежа, загинуло 588 осіб.

Як повідомляв УНН, автомобіль згорів вщент у Києві.