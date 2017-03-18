За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 202 пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За прошедшие сутки в Украине произошло 202 пожара, в результате которых погибли три человека, также один человек пострадал. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В жилом секторе произошло 65 пожаров, в производственной сфере - восемь, в транспорте - 11, другие - 118.
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Всего с начала года произошло 13 тыс. 471 пожар, погибло 588 человек.
Как сообщал УНН, автомобиль сгорел дотла в Киеве.