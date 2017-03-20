Минулої доби в Україні зафіксовано 114 пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. За минулу добу в Україні сталось 114 пожеж, внаслідок яких загинуло мість осіб, також одна особа постраждала. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС України.
У житловому секторі сталась 70 пожеж, у виробничій сфері — чотири, у транспорті — вісім, інші — 32.
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Загалом з початку року сталось 13 тис. 762 пожежі, загинуло 602 особи.
Як повідомляв УНН, мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою та злетів у кювет на Рівненщині, є загиблі.