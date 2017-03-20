За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 114 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. За прошедшие сутки в Украине произошло 114 пожаров, в результате которых погибло вместо лиц, а также один человек пострадал. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.
В жилом секторе произошло 70 пожаров, в производственной сфере - четыре, в транспорте - восемь, другие - 32.
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Всего с начала года произошло 13 тыс. 762 пожара, погибло 602 человека.
Как сообщал УНН, микроавтобус столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет в Ровенской области, есть погибшие.