Минулої доби в районі Авдіївки загинув український військовий

“За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень. Всі ці втрати ЗСУ понесли під час ворожих обстрілів в районі Авдіївки”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, 13 квітня в зоні АТО загинуло двоє військововослужбовців внаслідок необережного поводження зі зброєю.