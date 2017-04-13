Минулої доби в районі Авдіївки загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій в районі Авдіївки загинув один український боєць, ще двоє військовослужбовців зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень. Всі ці втрати ЗСУ понесли під час ворожих обстрілів в районі Авдіївки”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 13 квітня в зоні АТО загинуло двоє військововослужбовців внаслідок необережного поводження зі зброєю.