За прошедшие сутки в районе Авдеевки погиб украинский военный

“За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Все эти потери ВСУ понесли во время вражеских обстрелов в районе Авдеевки”, — сказал он.

Как сообщал УНН, 13 апреля в зоне АТО погибли два военнослужащих в результате неосторожного обращения с оружием.