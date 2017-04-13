За прошедшие сутки в районе Авдеевки погиб украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в районе Авдеевки погиб один украинский боец, еще двое военнослужащих получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
“За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Все эти потери ВСУ понесли во время вражеских обстрелов в районе Авдеевки”, — сказал он.
Как сообщал УНН, 13 апреля в зоне АТО погибли два военнослужащих в результате неосторожного обращения с оружием.