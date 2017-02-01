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Минулої доби в Авдіївку доставили 10 тонн гумдопомоги

Минулої доби в Авдіївку доставили 10 тонн гумдопомоги

Київ • УНН

 • 6941 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. За минулу добу в Авдіївку було доставлено 10 тонн гуманітарної допомоги. Про це на засіданні уряду повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, передає кореспондент УНН.

“Тільки за минулу добу доставлено (в Авдіївку — ред.) і роздано майже 10 тонн предметів першої необхідності, продуктів харчування і 900 продовольчих наборів”, — повідомив М.Чечоткін.

За його словами, координацією в Авдіївці займається штаб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, який працює в цілодобовому режимі.

“Всього до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучено 260 чоловік та 60 одиниць техніки, в тому числі від ДСНС 100 чоловік і 30 одиниць техніки”, — сказав М.Чечоткін.

Крім того, за його словами, ДСНС продовжує утримувати у повній готовності зведений аварійно-рятувальний загін чисельністю 150 осіб, який може розгорнути ще 5 пунктів життєзабезпечення.

Нагадаємо, голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що протягом ночі, з 31 січня на 1 лютого, в Авдіївці стало дещо спокійніше.

Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

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