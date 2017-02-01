За прошедшие сутки в Авдеевку доставили 10 тонн гумпомощи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. За минувшие сутки в Авдеевку было доставлено 10 тонн гуманитарной помощи. Об этом на заседании правительства сообщил председатель ГосЧС Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.
"Только за прошедшие сутки доставлено (в Авдеевку - ред.) и роздано почти 10 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и 900 продовольственных наборов", - сообщил Н.Чечеткин.
По его словам, координацией в Авдеевке занимается штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, который работает в круглосуточном режиме.
"Всего к аварийно-спасательным и другим неотложным работам привлечено 260 человек и 60 единиц техники, в том числе от ГосЧС 100 человек и 30 единиц техники", - сказал Н.Чечеткин.
Кроме того, по его словам, ГосЧС продолжает удерживать в полной готовности сводный аварийно-спасательный отряд численностью 150 человек, который может развернуть еще 5 пунктов жизнеобеспечения.
Напомним, председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что в течение ночи, с 31 января на 1 февраля, в Авдеевке стало несколько спокойнее.
Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.