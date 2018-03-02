Минулої доби у зоні АТО жоден український військовослужбовець не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 2 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи Мінські угоди.
“На Луганському напрямку, противник застосував 82-мм міномети біля Світлодарська та випустив у бік наших позицій 10 мін. На Донецькому напрямку, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП та гранатометів у районі Пісків. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Загалом, минулої доби, бойовики провели 2 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав.
Також у повідомленні зазначалося, що відносне затишшя ефективно використали українські військовослужбовці, які виконують завдання у Донецькій області. Військовою інженерною технікою вони розчистили від снігових заметів автомобільну дорогу між прифронтовими Мар’їнкою і Красногорівкою. Таким чином, представники Збройних Сил України намагаються полегшити життя місцевим жителям у тих місцях, де роботи з очистки снігу або неможливі, або небезпечні для комунальних служб.