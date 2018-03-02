За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 2 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские соглашения.
“На Луганском направлении, противник применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону наших позиций 10 мин. На Донецком направлении, противник вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песков. На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
За минувшие сутки, боевики провели 2 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал.
Также в сообщении отмечалось, что относительное затишье эффективно использовали украинские военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области. Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинка и Красногоровка. Таким образом, представители Вооруженных Сил Украины пытаются облегчить жизнь местным жителям в тех местах, где работы по очистке снега или невозможны, или опасные для коммунальных служб.