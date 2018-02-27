Минулої доби у зоні АТО трое військовослужбовців ЗСУ отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню троє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи Мінські угоди.
“На Луганському напрямку загарбники випустили понад десять мін калібру 120-мм у бік наших позицій біля Троїцького. На Донецькому напрямку ворог застосував 120-мм міномети у районі Пісків. На Приазов’ї, зранку, а згодом і в обідній час, противник вів вогонь по українських опорних пунктах поблизу Лебединського. Також, зі стрілецької зброї, окупанти обстрілювали захисників Кам’янки”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, агресор провів 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню троє українських військовослужбовців отримали поранення.