За прошедшие сутки в зоне АТО трое военнослужащих ВСУ получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские соглашения.
“На Луганском направлении захватчики выпустили более десяти мин калибра 120-мм в сторону наших позиций у Троицкого. На Донецком направлении враг применил 120-мм минометы в районе Песков. На Приазовье, утром, а затем и в обеденное время, противник вел огонь по украинским опорных пунктах вблизи Лебединского. Также, из стрелкового оружия, оккупанты обстреливали защитников Каменки”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
За минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, агрессор провел 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения.