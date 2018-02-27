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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61157 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73897 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76741 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106685 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100225 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104482 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111474 просмотра

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За прошедшие сутки в зоне АТО трое военнослужащих ВСУ получили ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО трое военнослужащих ВСУ получили ранения

Киев  •  УНН

 • 9107 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские соглашения.

“На Луганском направлении захватчики выпустили более десяти мин калибра 120-мм в сторону наших позиций у Троицкого. На Донецком направлении враг применил 120-мм минометы в районе Песков. На Приазовье, утром, а затем и в обеденное время, противник вел огонь по украинским опорных пунктах вблизи Лебединского. Также, из стрелкового оружия, оккупанты обстреливали защитников Каменки”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

За минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, агрессор провел 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения.

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