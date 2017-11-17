Минулої доби у зоні АТО було поранено нацгвардійця

“Нажаль, в районі Новотроєцького, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення військовослужбовець Національної гвардії України,” — сказав А.Лисенко.

Він додав, що пораненого військового було оперативно доставлено до медичного закладу, де йому надається необхідна лікарська допомога.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ.