За прошедшие сутки в зоне АТО был ранен нацгвардиец

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 16268 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 32862 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 43842 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 49701 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 45316 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 91507 просмотра

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11 марта, 06:59 • 99310 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадал один военный Национальной гвардии Украины, погибших нет. Об этом сегодня во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.

"К сожалению, в районе Новотроецького, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий Национальной гвардии Украины", - сказал А.Лысенко.

Он добавил, что раненого военного было оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ.

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