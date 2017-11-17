За прошедшие сутки в зоне АТО был ранен нацгвардиец

"К сожалению, в районе Новотроецького, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий Национальной гвардии Украины", - сказал А.Лысенко.

Он добавил, что раненого военного было оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ.