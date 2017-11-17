За прошедшие сутки в зоне АТО был ранен нацгвардиец
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадал один военный Национальной гвардии Украины, погибших нет. Об этом сегодня во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"К сожалению, в районе Новотроецького, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий Национальной гвардии Украины", - сказал А.Лысенко.
Он добавил, что раненого военного было оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ.