Минулої доби троє українських військових загинули в зоні АТО

"За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців загинули, вісім зазнали поранень", - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу, з 26 на 27 березня, в зоні проведення АТО бойовики 88 разів обстріляли позиції українських військових.