Минулої доби троє українських військових загинули в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО троє українських військовослужбовців загинуло, ще восьмеро зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців загинули, вісім зазнали поранень", - сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу, з 26 на 27 березня, в зоні проведення АТО бойовики 88 разів обстріляли позиції українських військових.