За прошедшие сутки трое украинских военных погибли в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО трое украинских военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, восемь получили ранения", - сказал он.
Напомним, за минувшие сутки, с 26 на 27 марта, в зоне проведения АТО боевики 88 раз обстреляли позиции украинских военных.