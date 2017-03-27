За прошедшие сутки трое украинских военных погибли в зоне АТО

"За прошедшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, восемь получили ранения", - сказал он.

Напомним, за минувшие сутки, с 26 на 27 марта, в зоне проведения АТО боевики 88 раз обстреляли позиции украинских военных.