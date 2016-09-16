Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло майже 28 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло 27,7 тисяч осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, сьогодні зранку в КПВВ “Зайцеве” для перетину лінії розмежування знаходилося 30 автомобілів, які рухалися на в’їзд з неконтрольованої території та 170 автівок прямувало у зворотньому напрямку. В “Мар’їнці” на в’їзд та виїзд перебувало 220 та 250 транспортних засобів відповідно.
У контрольному пункті “Новотроїцьке” загалом знаходилося 20 авто, які рухалися на виїзд та 25 автомобілів прямувало на в’їзд. В КПВВ “Гнутове” зафіксовано 25 автомобілів, які прямували на виїзд до неконтрольованої території, а на в’їзд — 40.
Також повідомляється, що у контрольному пункті в’їзду-виїзду “Гнутове” прикордонники та представники фіскальної служби виявили автомобіль, яким намагалися незаконно перевезти з неконтрольованої території гумовий човен та спортивний тренажер вартістю 157 тисяч гривень.