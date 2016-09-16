За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло почти 28 тыс. человек

Так, сегодня утром в КПВВ "Зайцево" для пересечения линии разграничения находилось 30 автомобилей, которые двигались на въезд с неконтролируемой территории и 170 автомобилей направлялось в обратном направлении. В "Марьинке" на въезд и выезд находилось 220 и 250 транспортных средств соответственно.

В контрольном пункте "Новотроицкое" в целом находилось 20 автомобилей, которые двигались на выезд и 25 автомобилей направлялось на въезд. В КПВВ "Гнутово" зафиксировано 25 автомобилей, которые направлялись на выезд к неконтролируемой территории, а на въезд - 40.

Также сообщается, что в контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" пограничники и представители фискальной службы обнаружили автомобиль, которым пытались незаконно перевезти из неконтролируемой территории резиновую лодку и спортивный тренажер стоимостью 157 тысяч гривен.