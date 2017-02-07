Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло майже 16 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО перетнули 15,8 тисяч осіб та 3 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 70/95; “Мар’їнка” — 150/100; “Новотроїцьке” — 25/45; “Гнутове” — 40/25.
Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули: “Майорське” — 4345 осіб та 795 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 3825 осіб та 825 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 3205 осіб та 860 транспортних засобів; “Гнутове” — 1805 осіб та 475 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 2655 осіб.
Як повідомляв УНН, 5 лютого на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 220 автівок.