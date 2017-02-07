За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли почти 16 тыс. человек

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 70/95; "Марьинка" - 150/100; "Новотроицкое" - 25/45; "Гнутово" - 40/25.

Всего за прошедшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли: "Майорское" - 4345 человек и 795 транспортных средств; "Марьинка" - 3825 человек и 825 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3205 человек и 860 транспортных средств; "Гнутово" - 1805 человек и 475 транспортных средств; "Станица Луганская" - 2655 человек.

Как сообщал УНН, 5 февраля на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 220 автомобилей.