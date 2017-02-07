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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли почти 16 тыс. человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО пересекли 15 800 человек и 3 000 транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли почти 16 тыс. человек

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 70/95; "Марьинка" - 150/100; "Новотроицкое" - 25/45; "Гнутово" - 40/25.

Всего за прошедшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли: "Майорское" - 4345 человек и 795 транспортных средств; "Марьинка" - 3825 человек и 825 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3205 человек и 860 транспортных средств; "Гнутово" - 1805 человек и 475 транспортных средств; "Станица Луганская" - 2655 человек.

Как сообщал УНН, 5 февраля на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 220 автомобилей.

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